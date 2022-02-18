Kars’ta öğretim üyesinden örnek davranış, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat, Kars 36 Sporlu futbolculara Kağızman Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde tatlı dopingi yaptı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2’inci Bölge, 3’üncü grupta mücadele eden Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, teknik kadro ve futbolcular, Kahv6’tı da KAÜ Öğretim üyesi Sibel Polat’ın organize ettiği ‘tatlı yiyelim, tatlı konuşalım’ buluşmalarında bir araya geldi.

Öğrencilere Kağızman Gençlerbirliği Spor karşılaşmasında başarılar dileyen Polat, Kars 36 Spor’un hak ettiği yere gelmesi için herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini belirtti. Sporcularla sıcak ortamda tatlı ikram etti. Kars 36 Spor Başkanı Erkan Aydın ise ince düşüncesinden dolayı Polat’a teşekkür etti. Gece geç saatlere kadar devam eden buluşmada Kars 36 Spor konuşuldu.

İşlet sahibi Faruk Savaş’ta, yeşil beyazlı futbolcularla Kağızman Gençlerbirliği karşılaşmasında başarılar diledi.