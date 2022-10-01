Mir Hasan Taş, denetim kurulu başkanlığına seçildi

Merkezi Ankara da bulunan, Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) 4. Olağan Genel Kurulu 81 ilden 880 Delegenin katılımlarıyla Ankara Ticaret Odası Kongre salonunda gerçekleştirildi.

Seçimli Genel Kurulda delegelerin teveccühleri ile TÜSEKON Konfederasyon Genel Başkanlığına İstanbul’da Nusret Türker, Konfederasyon Denetim Kurulu Başkanlığına da Kars ilimiz de Mir Hasan Taş, Başkan olarak seçildi.

Mir Hasan Taş yaptığı açıklamada, “Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu’nun (TUSEKON) yapılan Genel Kurulun da, Denetim Kurulu Başkanlığına seçildim. Yaklaşık olarak 11 yıldır kuruluşundan bugüne kadar hizmet verdiğim bu yapının mimarisi olan Onursal Genel başkanımız İsmail Yılmaz’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetimde birlikte görev yapacağım kıymetli abim Nusret Türker ile birlikte sektörümüzü daha ileri götürmek için var gücümüzle hizmet edeceğiz, teveccühlerini bizlere gösteren tüm delege arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. Yapılan genel kurulun, ülkemize, sektörümüze ve TÜSEKON Ailemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.