Milletvekilleri sel bölgesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Kars Milletvekilleri geçtiğimiz günlerde su baskınlarının yaşandığı Aydınlıkevler Mahallesi’nde bir takım incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 50 evin su baskınına maruz kaldığı mahalleye gelen milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, sel bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerinde bilgi aldı.

Vatandaşların sorun ve isteklerini de dinleyen milletvekilleri, selin oluştuğu ilk günden itibaren olayları yakından takip ettiklerini kaydettiler.

Vatandaşların zararlarının tespitlerinin yapıldığına dikkat çeken milletvekilleri, bölgede bu tür sel baskınlarının bir daha yaşanmaması çalışmalar yapıldığını belirttiler.

Bir süre vatandaşların istek ve sorunlarını da dinleyen milletvekilleri, daha sonra Aydınlıkevler Mahallesi’nden ayrıldılar.