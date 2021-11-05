Milletvekili Kılıç, “Doğu Ekspresi seferlerinin iptali söz konusu olamaz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Doğu Ekspresi seferlerinin devam edeceğini belirtti.

Kılıç, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de yeniden başlatılması için planlama yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Yunus Kılıç, son günlerde sosyal medya da gündeme getirilen “Kars ve bölgemizin turizm kaderi olan Doğu Ekspresi Kars seferlerine son verilip, Vanekspres olarak Van’a başladı” paylaşımların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

Mevcut Doğu Ekspresi’nin seferlerinin devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Sosyal medyada paylaşımları yapılan ‘Doğu Ekspresi seferlerine son verildi.” Paylaşımları gerçeği yansıtmıyor. Doğu Ekspresi seferlerinin sonlandırılması söz konusu olmaz. Bizler milletvekilleri olarak Turistik Doğu Ekspresi’nin de seferlerine biran önce başlaması için ilgili birimlerle bir araya geliyoruz. Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili planlama ve çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa sürede Turistik Doğu Ekspresi’de seferlerine başlayacak” dedi.