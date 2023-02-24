Meteoroloji’den Kars’ta kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden Kars için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Uyarıda Kars ve çevresinde güneyli ve güney batılı yönlerden kuvvetli rüzgarın saatte 40-60 kilometre eseceğine dikkat çekildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiği kaydedildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Rögarın bölge genelinde güneyli ve güney batılı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kars Iğdır ve Ağrı çevrelerinde güneyli ve güney batılı yönlerden kuvvetli saatte 40-60 kilometre esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte; soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda

aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve

tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.