Meteorolojiden Kars’ta karla karışık yağmur uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars’ta yağan yağmur, kar örtüsünün erimesine neden oldu. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilde meteorolojinden de kar ve yağmur uyarısı geldi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu Kars ve Ağrı’da karla karışık yağmurlu, Iğdır’ın ise aralıklı yer yer yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kars ve bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis etkili olacak.

Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.