Meteorolojiden Kars için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Iğdır 16. Bölge Müdürlüğü Kars-Iğdır-Ağrı için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Iğdır 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda Kars ve ilçelerinde yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi. Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın Iğdır’da kuzeyli, Kars’ta doğulu ve Ağrı’da güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.