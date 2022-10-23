Maketi müzede sergileniyor, aslı yıkılıyor

Kars’ta bulunan Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın maketi müzede sergilenirken, aslı ise her geçen gün biraz daha yıkılarak kayboluyor.

Kars Kalesi altında her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Osmanlı mimarisi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın sadece 4 duvarı kaldı. İçerisi defineciler tarafından kazılan ve her tarafı yıkılan konağın maketi ise Kars Peynir Müzesi’nde sergileniyor. Konağın maketini müzede gören vatandaşlar, aslının neden restore edilerek kent turizmine kazandırılmadığını belirtiyorlar.

“Belediye tarafından projelendirilmişti”

Dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından “Kaleiçi Selçuklu ve Osmanlı Eserlerini Canlandırma Projesi” çerçevesinde koruma altına alınan ve tarihi Osmanlı evlerinden bir kısmının demir konsollarla güçlendirildiği bölgede bulunan tarihi evlerden birçoğu tamamen yıkılırken, Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın da aralarında bulunduğu iki tarihi bina içler acısı durumda bulunuyor. Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın Kars turizmine kazandırılması gerektiğini ifade eden dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, “Kaleiçi Selçuklu ve Osmanlı Eserlerini Canlandırma Projesi yapmıştık o zaman, kalenin eteğindeki gecekonduları boşalttık. Ancak burada Osmanlı ve Selçuklu eserlerini canlandıracak projelerimiz de vardı. Ahmet Tevfik Paşa Konağı başlı başına Osmanlı eseri olduğu için bizim için çok önemli ve anlamlıydı. Burayı da kamulaştırdık ve restorasyonu sağlamaya başlamıştık. Ama başkanlığımız bitti maalesef. O günden bu yana yıkılmaya yüz tutuyor. Göz göre göre böylesine çok önemli bir eser bugün yarın yıkılacak” dedi.