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LGS’de Türkiye 1’incilerinden birisi Karslı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’de Karslı öğrenci Türkiye 1’inci oldu.

KARS 30.06.2022, 12:04 30.06.2022, 12:16
LGS’de Türkiye 1’incilerinden birisi Karslı

LGS çerçevesinde 5 Haziran’da yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre; Kars’ta bir özel kolejde öğrenimi gören Yaren Sude Ayağ 500 tam puan alarak Türkiye 1’incisi olarak 193 öğrenci arasında yerini aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavına 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Kars’ta da özel kolej öğrencisi Yaren Sude Ayağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

#lgs birincisi #Yaren Sude Ayağ
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