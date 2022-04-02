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Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi
Kars’ta 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi.
KARS 02.04.2022, 11:25
Kars’ta 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi.
Etkinlikler çerçevesinde Kars İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nde haftanın son gününde Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat’ın kurucusu olduğu Kars-ı Dilbeste Müzik Topluluğu üyesi Tuba Önal tarafından çalışma salonunda sınavlara hazırlanan okuyucular için flüt dinletisi verildi.
Flüt dinletisinin ardından Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz, Kars-ı Dilbeste Müzik Topluluğu üyesi Tuba Önal’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.
Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz, bu tür etkinliklerin kütüphane haftası ile sınırlı kalmayacağını, ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini kaydetti.