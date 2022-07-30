Kültürel Mirası İşletmelerin desteklenmesi başvuru süresi uzatıldı

Kars’ta Yaşayan Kültür Mirası İşletmelerin Desteklenmesine Yönelik İş Birliği Protokolü başvuru süresi uzatıldı.

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) geliştirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızca sanatçı kartı verilen veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine kayıtlı kişilerin sahip olduğu işletmeler ve “Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nın hayata geçirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 24 Haziran 2022 tarihinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Protokol ile işletmeler tarafından destek programına yapılacak ön başvuruları Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek olup, proje dahilindeki işletmeler hibe şeklinde, geri ödemesiz olarak ve toplamda 250 Bin TL’ye kadar, “kuruluş”, “işletme ve yetiştirme”, “makine teçhizat” ve “tanıtım ve pazarlama” desteği olmak üzere 4 tür destek verilecek.

Yaşayan Kültür Mirası İşletmelerin Desteklenmesine Yönelik İş Birliği Protokolü son başvuru tarihi 05 Ağustos 2022 saat 23.59’a kadar uzatıldığı bildirildi.