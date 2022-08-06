Son Dakika
KÖYDES yatırımları masaya yatırıldı
KÖYDES yatırımları masaya yatırılırken, Kars’ta tahsis edilen 32 milyon liranın yatırım programına eklenmesi görüşüldü.
KARS 06.08.2022, 13:22
KÖYDES yatırımları masaya yatırılırken, Kars’ta tahsis edilen 32 milyon liranın yatırım programına eklenmesi görüşüldü.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında KÖYDES değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, 2022 yılı KÖYDES yatırım programında yer alan işler ile Kars’a tahsis edilen yaklaşık 32 Milyon TL’lik ek ödeneğin yatırım programına eklenmesi konuları görüşüldü.
Karşılıklı fikir alış-verişinde bulunan toplantıda Öksüz, kentte devam eden projelerin biran evvel bitirilmesini istedi.