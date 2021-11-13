Kocaeli Belediyesinden Kars’a kardeşlik parkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Kocaeli-Akyaka Kardeşlik Parkı"nın açılışı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kardeş belediyecilik kapsamında Akyaka ilçesinde yaklaşık 5 milyon lira maliyetle yaptırılan park ve sosyal tesis tamamlandı.

Açılış törenine 65. Hükümet ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Öztekin Kaşukçi ile Kocaeli belediyesi ilgili daire başkanları, Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın, çevre ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Ahmet Arslan, “Serhat ilçemiz Akyaka’ya ricamızı kırmayarak kardeş belediyecilik projeleri kapsamında yapılan oldukça kapsamlı bu güzel park için teşekkür ederim. 5 milyon gibi ciddi bir rakamla ilçemize yapılan park ve sosyal tesis bizleri oldukça mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese başta Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız olmak üzere bütün hemşerilerim adına teşekkür ederim” dedi.

Parkta çocuk oyun alanları, sosyal tesis, bisiklet yolu gibi birçok alan bulunuyor.