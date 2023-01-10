KKDGC Başkanı Harmankaya’dan 10 Ocak mesajı

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Harmankaya, yayımladığı mesajında, "10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamaktayız” dedi.

Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır diye Harmankaya, “Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır.

İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren meslektaşlarımın, mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarını hep beraber görmekteyiz” diye konuştu.

Başkan Yargıç Harmankaya, “Ülkemizin ve Karsımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini takdirle karşılarken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım” şeklinde konuştu.