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Kaymakam Yılmazer 15 Temmuz’da şehitleri unutmadı

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehir mezarlarını ziyaret etti.

KARS 15.07.2022, 15:50
Kaymakam Yılmazer 15 Temmuz’da şehitleri unutmadı

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehir mezarlarını ziyaret etti.

Kars’ın Susuz ilçesi Kaymakamı Onur Yılmazer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Emrah Taşdan, İlçe Emniyet Amir Vekili Burak Akaydin, İlçe Müftüsü Ramazan Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Haşim Ağabeyoğlu ile Şehit Caner Selimoğlu ve Şehit Gürbüz Macak’ın ilçe mezarlığındaki kabirlerini ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı. Yılmazer, şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti okuttu.

Yılmazer ve beraberindekiler daha sonra Şehit Caner Selimoğlu ve Şehit Gürbüz Macak’ın ailesini ziyaret etti. Aile ile bir süre sohbet eden Yılmazer, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Yılmazer ve beraberindekiler ziyaretin ardından kaymakamlığa döndü.

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