Kaymakam Özerden’den Başkan Altay’a plaket

Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde gönüllü olarak bölgede görev yapan Başkan Erçetin Altay ve ekibine desteklerinden dolayı plaket verdi.

Kars’ın Arpaçay ilçesi Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Erçetin Altay ve ekibini makamında ağırladı.

Devletin ve milletin afete karşı tek yürek olduğu 11 ili etkileyen depremin hemen ardından Belediye Başkanı Erçetin Altay ve personeli, Adıyaman Tut giderek burada vatandaşlara 3 öğün sıcak çorba ve yemek hizmeti vermişti. Belediye iş makinelerini de deprem bölgesi için seferber eden Altay ve ekibine Kaymakam Özerden, yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı plaket verdi.

Başkan Erçetin Altay’da, Kaymakam Özerden’e Arpaçay adına şahsına vermiş olduğu teşekkür plaketi için teşekkür etti.