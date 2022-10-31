Kaymakam Okan Daştan öğrencilerle buluştu

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, minik öğrencilerle bir araya geldi. Bir öğrencinin kaymakam Daştan’ın boynuna sarılması ise dikkat çekti.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, okul ziyaretlerine devam ediyor. Daştan, Kağızman Şair Hıfzı İlköğretim Okulu ve Refik Cesur İlkokulunu ziyaret ederek okul yönetimiyle bir süre sohbet etti. Okullar hakkında bilgi alan Daştan, okul müdürlerinden kış öncesi eksiklerini gidermelerini istedi.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir de toplantı yapan Daştan, okullarının sorunlarını dinledi. Sorunların çözümünü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Daştan son olarak öğrencilerle buluştu. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Daştan’ın yanına gelen küçük kız öğrenci Daştan’ın boynuna sarıldı. Minik öğrencinin Daştan’a sarılması fotoğraf karelerine yansıdı. Daştan daha sonra okuldan ayrıldı.