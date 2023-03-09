Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_v2e7be9n4jqdsb80ck8kerh7c1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ekovitri/public_html/index.php:9) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9
Kaymakam Karakaş’tan Çınar ailesine anlamlı ziyaret

banner611

banner610

Son Dakika

Kaymakam Karakaş’tan Çınar ailesine anlamlı ziyaret

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Digor’a deprem bölgesinde misafir gelen Çınar, ailesini ziyaret ederek bir sohbet etti.

KARS 09.03.2023, 13:59
Kaymakam Karakaş’tan Çınar ailesine anlamlı ziyaret

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Digor’a deprem bölgesinde misafir gelen Çınar, ailesini ziyaret ederek bir sohbet etti.

Kars’ın Digor ilçesine deprem sonrası misafir olarak gelen Çınar ailesi her türlü destek sağlanıyor.

Ailenin rahat etmesi ve sıkıntılarının giderilmesi için ilgili kurum çalışanları seferber edilirken, Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Çınar ailesini kaldıkları evde ziyaret etti. Karakaş, aile ile bir süre görüştü. Ailenin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Karakaş, devletin bütün imkanlarının depremzedeler için seferber edildiğini belirtti.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Çınar ailesi fertleriyle tek tek ilgilenirken, aileye her hangi bir problemde kendisini aralamalarını söyledi.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, daha sonra Çınar ailesinin kaldığı evden ayrıldı.

Yorumlar (0)
banner612

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_v2e7be9n4jqdsb80ck8kerh7c1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0