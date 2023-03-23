Kaymakam Karakaş öğrencilere oyuncak verdi

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, öğrencilere oyuncaklarını verdi.

Kars’ın Digor ilçesinde kaymakamlık tarafından hayata geçirilen “Digor’un Çocukları ile El Ele” Projesi devam ediyor.

Kaymakam Karakaş, proje çerçevesinde 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerine eğitim-öğretimi sevdirmek için oyuncak hediye etti. Öğrencilerden çok ders çalışma sözü aldı. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Karakaş, daha sonra kaymakamlık makamına döndü.