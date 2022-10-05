Kaymakam Daştan, üs bölgesinde

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Jandarma Karakolu ve Üs Bölgesi’nde bir takım incelemelerde bulundu.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, Akçay Jandarma Karakolu ve üs bölgesini ziyaret ederek kahraman askerler ve Güvenlik Korucularına moral verdi.

Karakol ve üs bölgesinde incelemelerde bulunan Daştan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar ve Akçay Jandarma Karakol Komutanı Asb. Kad. Kd. Bçvş Ali Türkmen’den alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra askerlerle bir araya gelen Daştan, askerlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Daştan, yaptığı incelemelerin ardından üs bölgesinden ayrıldı.