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Kaymakam Daştan, jandarma ile bir araya geldi
Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, jandarma karakolunda jandarma ile bir araya geldi.
KARS 11.10.2022, 14:16
Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, jandarma karakolunda jandarma ile bir araya geldi.
Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Kaymakam Daştan, Paslı Jandarma Karakolunu ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar ve Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Bodur alınan
Bir süre jandarmalarla sohbet eden Daştan, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Okan Daştan, yaptığı incelemenin ardından Kağızman’a döndü.