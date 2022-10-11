Kaymakam Daştan, jandarma ile bir araya geldi

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, jandarma karakolunda jandarma ile bir araya geldi.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Kaymakam Daştan, Paslı Jandarma Karakolunu ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar ve Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Bodur alınan

Bir süre jandarmalarla sohbet eden Daştan, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Okan Daştan, yaptığı incelemenin ardından Kağızman’a döndü.