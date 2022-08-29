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Kaymakam Daştan göreve başladı
Son kararname ile Kağızman Kaymakamlığı’na atanan Okan Daştan, ilçeye gelerek yeni görevine başladı.
KARS 29.08.2022, 14:18
Son kararname ile Kağızman Kaymakamlığı’na atanan Okan Daştan, ilçeye gelerek yeni görevine başladı.
Kağızman’daki görevine bugün Başlayan kaymakam Okan Daştan, kurum amirleri ile bir araya geldi.
Resmi Gazetede yayımlanan son Kaymakamlar Kararnamesi ile Kağızman’a atanan Daştan, ilçe Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda kurum amir ve müdürleriyle toplantı yaparak tanışma fırsatı buldu.
Kaymakam Okan Daştan, Kağızman’a hizmet etmek için gece gündüz çalışmaları gerektiğini kaydetti.
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