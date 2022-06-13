KAÜ’de mezuniyet heyecanı

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Ahmet Arslan Kongre ve Sergi Salonu’nda yapılan mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Fakülte birincisi Nurgül Kurt’un fakülte kütüğüne isim çakmasının ardından dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Fakültenin tanıtım videosu ve halk oyunları gösterisinin ardından mezun olan öğrenciler kep atarak mezun olmanın coşkusunu yaşadı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Daştan, “Bugün burada fakültemizin kuruluşunun 24. yılında 18. dönem mezuniyet törenimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi lisans programlarından mezun olan genç öğretmenlerimizin sevincini paylaşmak, fakültemizin ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin genç öğretmenleri şerefle uğurlamak için bir aradayız. Öncelikle bu anlamlı günde sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve tüm fakülte adına herkese teşekkür ediyorum. Eğitim hayatınızın, zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Bugün, kendinize ve ailelerinize sorumlu olmanın yanı sıra, ülkemize ve dünyaya karşı da sorumlu genç öğretmenlersiniz” dedi.

Daha sonra söz alan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Eğitim bildiğiniz gibi beşikten mezara kadar süren bir süreçtir. Dolayısıyla da o sürecin en önemli faktörleri de sizlersiniz. Çünkü şuanda konuştuğumuz toplumda, sosyal ilişkilerde, ticarette, siyasette hangi alanda olursa olsun, ne kadar sorunlardan bahsediyorsak, ne kadar problemlerimiz varsa hepsinin temelinde eğitimden kaynaklı sorunlar ve politikalar vardır. Hayatın bir bütününü kapsayan her alanda sizin damganız olacak, sizin emeğiniz olacak. Siz bu süreci ne kadar doğru işletirseniz bu süreci milli manevi değerlerle birlikte ele alırsanız, dürüst, sözüne güvenir yani emin insan yetiştirme noktasında ne kadar emek sarf ederseniz bu topluma aynı zamanda dünyaya o kadar faydanız olur” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler kep atarak, sevinçlerini salonu dolduran aileleriyle paylaştı.