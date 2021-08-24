KATSO Gravyer peyniri için coğrafi işaret tescil çalışmalarını başlattı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nca Gravyer Peyniri için coğrafi işaret tescil çalışmalarını başlattı.

Kars’ın kalkınması, ekonomik anlamda Kars’ın ülke genelinde hakkettiği yerlere sahip olması için mücadele veren Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), ekonomik değere sahip 18 peynir çeşidi arasında yer alan ve ülke genelinde tamamına yakını Kars’ta üretilen Kars Tipi Gravyer Peynir için Coğrafi İşaret Tescili düğmeye bastı.

Dünya genelinde tanınır olan ve ismi Kars ile özdeşleşen gravyer peynirinin, dünya genelinde en kaliteli şekilde üretildiği kentlerin başında Kars geliyor. Bu kapsamda KATSO Kars Tipi Gravyer Peynirinin hakkettiği yere ulaşmasını sağlamak, Gravyer peynirinin ticari hacmini arttırmak maksadıyla Coğrafi İşaret Tescil Süreçlerini başlattı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Gravyer peyniri, genellikle Kars Gravyeri olarak biliniyor. İsviçre orjinli olan Gravyer peyniri, 1905 yılında Kars‘a Ruslar tarafından getirildi. İlk yıllarda Kars’ta 32 adet gravyer imalathanesinin bulunduğu, birçoğunun 1918 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdükleri bilinmektedir. Rus asıllı peynir ustalarının bölgeyi terk etmesinden sonra gravyer peynirinin yapımı ve üretimi bu ustaların yanında yetişen kişiler tarafından günümüze kadar devam ettirilmektedir. Ayrıca, Gravyer, dünyada ekonomik değeri olan 18 peynir çeşidinden biridir. Gravyer, yapımı ustalık isteyen çok hassas bir peynir çeşididir. Kars’ta Gravyer peynir denilince akla ilk Boğatepe Köyü gelmektedir. KATSO olarak ülke genelinde bu denli öneme sahip olan ve dünya genelinde de tanınırlığı ile ekonomik değere sahip peynirler arasında yer alan Gravyer Peynirinin Coğrafi İşaret Tescili başvurusunu yapmak üzere çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Umuyorum ki başvurumuz kabul edilecek ve Kars Tipi Gravyer Peyniri Coğrafi İşaretini alarak hakkettiği değere sahip olacaktır” dedi.

Alibeyoğlu, “Kars Tipi Gravyer Peynirinin Coğrafi İşareti başvurusu kapsamında Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile ortak hareket etmekteyiz. Bu kapsamda KATSO ile SERKA arasında işbirliği protokolü imzaladık. SERKA her anlamda bizlere destek olmakta, ilimize katma değer oluşturacak yatırımlara öncülük etmektedir. Buradan başta SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir olmak üzere SERKA Yönetimi ve çalışanlarına şükranlarımı bildirmek istiyorum” diye konuştu.