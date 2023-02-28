Kars’tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor. Susuz’da toplanan hayvan bağışları deprem bölgesine gönderildi.

Kars’ın Susuz ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Kaymakam Onur Yılmazer’in koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına canlı hayvan bağışında bulundular.

İlçe Tarım Müdürlüğü öncülüğünde hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan hayvan bağışları, deprem bölgesine ulaştırmak üzere Kaymakam Onur Yılmazer’in katılımıyla yapılan duaların ardından hayvan yüklü araçlar deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. Toplanan yardımlar, depremzedelere dağıtılacak.