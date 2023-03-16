Kars’tan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla, Kars’tan deprem bölgesi Şanlıurfa’taki hasar tespit çalışmalarını yürütmek üzere 9 mühendis ve 3 şoför gönderildi.

Ayrıca 35 ton muhtelif gıda maddesi 1 tır ile Kilis ’e, 6 ton muhtelif gıda maddesi 1 kamyon ise Malatya’daki depremzedeler için yola çıktı.

Kars’tan gönderilen gıda maddelere depremzedelere dağıtılacak. Kars’tan bölgeye yardımların süreceği öğrenildi.