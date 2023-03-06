Kars’tan deprem bölgesine 137 tır yardım gönderildi. Vali Türker Öksüz’ün çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasın çığ gibi büyüyerek devam ediyor.

Kars’tan deprem bölgesine bugün itibarıyla 88 bin 310 koli giysi, 46 bin 212 koli su ve içecek, 66 bin 899 ekmek, 25 bin 738 gıda, 13 bin 577 battaniye, 9 bin 458 koli hijyen ve temizlik malzemesi, 11 bin 200 bebek-çocuk malzemesi, 7 bin koli atkı-bere-ediven, 3 bin 928 koli bot-ayakkabı, 6 bin 428 ısınma malzemesi, bin 533 yatak, 145 ton odun-kömür, 112 power bank, 636 çadır, 50 kazma-kürek, 4 bin 639 soba, 12 jeneratör, 7 konteynır, 48 ton yem, 93 balya ot ve 480 çuval saman AFAD aracılığıyla gönderildi.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yardımda bulunan vatandaşlara, siyasi parti temsilcilerine, STK’lara, çalışmalara gönüllü olarak katılan gençlere ve basın mensuplarına teşekkür etti.