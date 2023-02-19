Kars’tan deprem bölgesine 120 tır yardım gönderildi

Kars’tan deprem bölgesine yardımlar hız kesmede devam ediyor. Vali Türker Öksüz’ün çağrısıyla çığ gibi büyüyen yardım kampanyasında toplamam çeşitli malzemeler depremzedelerin yarasını sarıyor.

Kars Valiliği koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü aracılığıyla afet bölgelerine şu ana kadar 120 tır yardım gönderildi.

Kars’tan gönderilen tırların içerisinde 9 bin 458 hijyen kolisi, 11 bin 200 koli bebek-çocuk malzemesi, 7 bin koli atkı-bere-eldiven, 3 bin 928 koli bot-ayakkabı, 6 bin 428 ısınma malzemesi, 5 bin 72 soba-ısıtıcı, bin 533 yatak, 71 ton odun, 112 powerbank, 636 çadır bulunuyor.

Ayrıca 50 kazma-kürek, 66 bin 899 ekmek, 45 bin 911 koli su-içecek, 24 bin 838 koli gıda, 88 bin 260 koli giyim, 485 tüp, 504 kefen, 941 torba yem, 480 torba saman, 36 balya saman, 57 balya ot, 31 ton kömür, 7 konteynır, 12 jeneratör ve 13 bin 477 battaniye afetzedelerin bir nebzede olsa yaralarını saracak.