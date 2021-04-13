Kars’ta zabıtadan fırınlara ‘ramazan’ denetimi

Kars Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak yapılan kontrol ve denetimler, ramazan dolayısıyla artarak devam ediyor. Zabıta ekipleri, ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini sıkı denetim altında tutuyor.

Zabıta ekipleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden 27 işletmeyi denetleyen ekipler, 8 fırında hijyen kurallarına uyulmadığını tespit ederek 8 fırın hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesine göre cezai işlem uyguladı.

Ötre yandan belediye zabıta ekiplerince, insan sağlığını etkileyen olumsuzlukları önlemek için denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.