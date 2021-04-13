banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?

Kars’ta zabıtadan fırınlara ‘ramazan’ denetimi

Kars Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırdı.

KARS 13.04.2021, 10:24
Kars’ta zabıtadan fırınlara ‘ramazan’ denetimi

Kars Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak yapılan kontrol ve denetimler, ramazan dolayısıyla artarak devam ediyor. Zabıta ekipleri, ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini sıkı denetim altında tutuyor.

Zabıta ekipleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden 27 işletmeyi denetleyen ekipler, 8 fırında hijyen kurallarına uyulmadığını tespit ederek 8 fırın hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesine göre cezai işlem uyguladı.

Ötre yandan belediye zabıta ekiplerince, insan sağlığını etkileyen olumsuzlukları önlemek için denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
açık