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Kars’ta yol yapım çalışmaları sürüyor

Kars’ta yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yıllarca el vurulmamış mahallelerde yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

KARS 29.06.2021, 12:24
Kars’ta yol yapım çalışmaları sürüyor

Kars’ta yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yıllarca el vurulmamış mahallelerde yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı Fen İşler Müdürlüğü’nce Tayyare Meydanı Sokak’ta yol çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri yeni yol yapımı için yol söküm çalışması başlattı.

Kars’ın en büyük mahallelerinden birisi olan Bülbül Mahallesi Tayyare Meydanı sokağa uzun yıllar el vurulmamıştı. Yol ve kaldırımları kullanılamaz olan ve yağmurlu havalarda çileye dönen sokak belediyenin yol ve kaldırım çalışmasıyla baştan aşağıya yenilecek.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmaların kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.
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