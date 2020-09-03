Kars’ta yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Kars Belediyesi, kentte uzun yıllardır en büyük şikayet konusu haline gelen bozuk yollar ile ilgili geçen ay başlattığı kilit parke ve asfalt uygulama çalışmalarını sürdürüyor.

Kars Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ihale sonucu çalışmaya başlayan yüklenici firma, daha önce yol çalışması yapılmamış olan Merkez Yenişehir Mahallesi’nde kilit parke yol-kaldırım ve asfalt serme çalışması başlattı.

Yenişehir Mahallesi’nde halen sürdürülen kilit parke döşeme çalışmalarıyla birlikte Belediye ekipleri de Hafızpaşa ve Şehitler mahallesindeki ana cadde ve ara sokaklarda aciliyet sırası gözeterek asfalt uygulama çalışmaları ve öncesinde gerekli olan yol reglajı çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili Kars Belediyesi’nden yapılan açıklamada kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarının gerçekleştirilen ihale kapsamında ortalama 170 bin metrekare alana döşemesinin yapılacağı, bunun da toplam 9 mahalle için uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada 2019 yılı içerisinde uzun süredir atıl durumda ve arızalı olan kilit parke taşı ve asfalt plent üretim tesisi tamir edilip eksikler giderilerek tekrardan üretime geçirilmesi ile de diğer mahallelerdeki ihtiyaç alanlarına asfalt ve kilit parke döşeme çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Kars Belediyesi tarafından sürdürülen yol ve kaldırım çalışmaları, hafta sonu ve gece saatlerine kadar devam ettirilerek, kış ayları öncesinde planlanan programda aksama yaşanmaması için çaba gösteriliyor.