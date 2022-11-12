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Kars’ta yoğun sis etkili oldu
Kars’ta sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
KARS 12.11.2022, 12:27
Kars’ta sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye düşürürken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sarıkamış-Erzurum karayolunda etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını istendi.
Öte yandan kentte sis özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.