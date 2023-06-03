Kars’ta yine sağanak yağmur var

Kars’ta sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Kars, Ağrı ve Iğdır genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının gece 6 derece ölçüldüğü Kars’ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölge genelinde rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.