Kars’ta yeni yılda THY sefer sayıları artıyor

AK Parti Kars milletvekilleri, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Ekim ayı içerisinde yaptıkları görüşmeler çerçevesinde, Kasım ayında artan Ankara ve Sabiha Gökçen uçuşlarından sonra yeni yılda da THY uçak sefer sayılarının artırılacağını bildirdiler.

Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, THY nezdinde yaptıkları görüşmeler neticesinde, hali hazırda Kars’tan Ankara ve İstanbul’a toplam 18 olan haftalık sefer sayısının 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle haftada 24 sefere ve 1 Nisan 2023 itibariyle de haftada 28 sefere çıkarılacağını kaydettiler.

Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, “Bu çerçevede, İstanbul’dan Kars’a haftada 6 olan sefer sayısının 1 Ocak 2023 itibariyle 10 sefere ve Nisan 2023 itibariyle de 14 sefere çıkarılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kars’a haftada 5 olan sefer sayısının 1 Ocak 2023 itibariyle 7 sefere ve 1 Nisan 2023 itibariyle de 7 sefer olarak devam edecek. Ankara’dan Kars’a haftada 5 olan sefer sayısı Kasım ayında 7 sefere çıkarılmıştı, 1 Ocak 2023 itibariyle 7 sefer ve 1 Nisan 2023 itibariyle de 7 sefer olarak devam edecektir” dediler.

Arslan ve Kılıç, “Hemşehrilerimizin artan taleplerini karşılamak ve bugüne kadar yapmış olduğumuz yatırımlarla ön plana çıkarmış olduğumuz zengin kültürel mirasımıza ve muhteşem tabiat varlığımıza olan ilginin artmasıyla oluşan talepleri karşılamak üzere yeni yıl için THY sefer sayılarını artırmış bulunuyoruz. Serhad şehrimizin turizm potansiyelini artırmaya ve talepleri karşılamaya dönük gayretlerimiz devam edecektir” diye konuştular.

Yeni yıl için artırmış oldukları sefer sayılarının hayırlı olması dileğinde bulunan Arslan ve Kılıç, THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye yakın ilgileri ve destekleri için Kars halkı adına teşekkür ettiler.