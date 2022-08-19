Kars’ta yeni otogarın yapımına başlandı

Kars’ta yeni otogar binası yapım başladı. Dönemin Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından yaptırılan ve yapımı yarım kalan Otogar Binası yeniden projelendirildi.

Kars Valisi Belediye Başkanı Türker Öksüz, 2020 yılında göreve gelmesi ile birlikte Kars mevcut otogar binasının Kars’a yakışmadığını ve gelen şikayetler ile talepleri de dikkate aldıklarını ifade ederek, Kars’a yeni bir şehirlerarası otogar binası yapılması gerektiğini belirtmişti.

Bunun üzerine gerekli çalışmaları yapılan otogar binası, 62 milyon TL ile ihalesi yapıldı. İhalenin ardından otogar binasında kazı ve yapımı için yüklenici firma tarafından kazma vuruldu.

Yeni Otogar Binası’nın yeniden yapılması kentte sevinçle karşılanırken, otogar binasının hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.