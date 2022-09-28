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Kars’ta yaralı şahin tedavi altına alındı
Kağızman’da yaralı olarak bulunan ‘Bayağı Şahin’ Kars’ta, tedavi altına alındı.
KARS 28.09.2022, 09:54
Kağızman’da yaralı olarak bulunan ‘Bayağı Şahin’ Kars’ta, tedavi altına alındı.
Kars’ın Kağızman ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanları tarafından yaralı ve güçten düşmüş halde Bayağı Şahin (Buteo buteo) bulundu.
Bayağı Şahin’i muhafaza altına alan Tarım Müdürlüğü çalışanı durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekipleri, Bayağı Şahin’i alarak Kars’a getirdi.
Kars’ta Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen Bayağı Şahin burada tedavi altına alındı. Şahin’in tedavisinin ardından doğal yaşama bırakılacağı bildirildi.