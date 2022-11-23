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Kars’ta yaralı Gri Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı
Kars’ta yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan Gri Balıkçıl tedavi altına alındı.
KARS 23.11.2022, 11:19 23.11.2022, 11:33
Kars’ın Susuz ilçesi Kırçiçeği köyünde duyarlı vatandaş tarafından yaralı balıkçıl bulundu. Yaralı Gri Balıkçılı muhafaza altına alan vatandaş durumu Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen DKMP ekipleri yaralı Gri Balıkçıl kuşunu vatandaştan teslim alarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan Gri Balıkçıl kuşu tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.