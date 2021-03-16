Kars’ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı

Kars’ta önceki gece çıkan yangında 2’si bebek 40 kişinin mahsur kaldığı bina geçici olarak kapatıldı.

İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesindeki 6 katlı bir apartmanın otoparkında park halindeki bir araç saat 22:30 sıralarında yanmaya başladı. Bölgeye sevk edilen İtfaiye, Ambulans, UMKE, AFAD ve Aras EDAŞ ile polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak binada mahsur kalan 2’si bebek olmak üzere 40 kişiyi sepetli merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen şahısların ilk tedavileri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Bina sakinlerinin kurtarılmasının ardından ekipler binayı olası bir duruma karşı geçici olarak güvenlik tedbirleri kapsamında kapattı. Polis ekiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğu binaya giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Havanın aydınlanmasının ardından bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü binanın otoparkında inceleme başlattı.

İtfaiye ekiplerinin binada yapacağı son değerlemenin ardından binaya vatandaşların girişine izin verilecek.

Yapılan ilk değerlendirmede yangının çıkış nedeninin otoparkta bulunan bir aracın motor kısmından çıkan kıvılcımın neden olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.