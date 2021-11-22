Kars’ta VHO Yargı Akademiyle anlaşma yaptı

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile Kars Yargı Akademi Eğitim Kurumları arasında indirim anlaşması yapıldı.

Anlaşmaya göre Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası normal ve öğrenci üyeleri ile 1. derece yakınları Kars Yargı Akademi Eğitim Kurumlarının bünyesinde var olan tüm sınavlara yönelik eğitim programlarına yüzde 25 oranında indirim ile kayıt olabilecek.