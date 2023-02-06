Kars’ta vatandaşlar kan merkezlerine koştu

Türk Kızılayı’nın kan bağış çağrısına Karslılar duyarsız kalmadı. Vatandaşlar kan merkezine giderek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye’de kan bağışına davet etti.

Bunun üzerine Karslı vatandaşlar Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Türk Kızılayı Kan Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulunmak istedi. Kan Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sırayla kan verdi. Kan Merkezi önünde yoğunluk devam ederken, vatandaşlar ise kan vermek için adeta birbirleriyle yarıştı.