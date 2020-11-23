Kars’ta vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı

Kars İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, pozitif ve temaslı olan vaka evlerinin kapısına ’bu konutta Covid-19 pozitif veya şüpheli vaka olduğundan gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir’ uyarısı bulunan yazı asıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu denetim öncesi yaptığı açıklamada, “Kasım ayı itibariyle sayın Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında toplanan heyetimiz yeni kararlar aldı, bir parça vaka sayılarındaki artışlardan mütevellit yeni tedbirler getirildi. Dolayısıyla bu tedbirler gerek toplum sağlığımızın korunması gerekse artan vaka sayılarının önüne geçme noktasında çok öneme haiz tedbirlerdir” dedi.

Doğu, “Sahada siz kıymetli Salgın Denetim Merkezi ekibimizce gerek toplumsal hayatın gerekse vatandaşımızın alınan tedbirlere uyup, uymadığının denetimi gerçekleştirilecek. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Alınan kararların önemli olmasının yanında bu kararların toplumun her kesimince esnafından, memuruna, işçisinden diğer sosyal hayata dair bütün aktörlerince uyulup, uyulmadığı çok çok öneme haiz. İstiyoruz ki kısa sürede artan vaka sayılarının önüne geçip, arzu ettiğimiz, rahatça dolaştığımız, maskelerimizden kurtulduğumuz, çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla toplumsal hayatımıza kaldığımız yerden, 11 Mart’tan öncesine tekrar ulaşmak istiyoruz. Yapacağınız denetimler çok önemli, unutmayın; insanımızın sağlığı adına, tekrar normal hayata dönme adına çok önemli ve kıymetli bir iş icra ediyorsunuz” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından filyasyon ekipleri kent genelinde vaka ve şüpheli bulunan binaların girişlerine uyarı broşürlerini astı.