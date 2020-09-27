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Kars’ta uyuşturucu madde ele geçirildi
KARS’TA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ(KARS-İHA)
KARS 27.09.2020, 10:33
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Kars’ta polis, uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Arpaçay İlçe Emniyet Amirliğince yapılan ortak çalışmada, bir kişinin ikametgahında uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen polis, adres bilgileri önceden belirlenen bir kişinin evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 113 gram Skunk maddesi, 1 Kök Skunk Bitkisi, Kavonoz içerisinde 36 gram Skunk tohumu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili şüpheli bir kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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