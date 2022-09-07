Kars’ta üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Kars’ta 2022-2023 akademik eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni akademik yılın huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan güvenlik tedbirleri ile öğrencilerin barınma, ulaşım konuları görüşüldü.

Toplantıda öğrencilerin huzur ortamında eğitimlerini sürdürmeleri için de bir takım kararlar alındı.