Kars’ta tütün ürünlerinin zararları anlatılıyor

Kars’ta tütün ve türün ürünlerinin zararları anlatılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilk kez 1988 yılında 31 Mayıs Dünya tütünsüzlük günü olarak ilan edilmişti. Toplumda tütünün zararları konusunda farkındalığın arttırılması için Kars’ta da İl Sağlık Müdürlüğü’nce stant açılarak vatandaşlar tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirdi.

Kars Vadisi Bedesten bölgesinde açılan stantta vatandaşlara tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi veriliyor, vatandaşlar başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin başlıca neden olduğu hatalıklar hakkında uyarılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Aytaç Erman Kesgin, "Bugün 31 Mayıs Dünya tütünsüz günü. Bugünde amacımız devletimizin planları doğrultusunda tütün kullanan kullanmayan herkesi sağlıklı dumansız bir toplumun çalışma ve yaşamasını sağlamak” dedi.

Dr. Kesgin, “Bu yönde alınan yasalar ve kararlar doğrultusunda toplumdaki arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı bilinçlendirme yolunda şehrimizin böyle bir çekim merkezinde stant kurma kararı aldık. Gelen vatandaşlarımıza karbon monoksit düzeyi ölçümleri ile tütün mazuriyetlerini söylüyoruz. Kendilerine anlatıyoruz sigarayı bırakmaları konusunda Sağlık Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızda sigarayı nasıl bırakabilecekleri konusunda teker teker anlatıyoruz. Tütün ürünlerini bırakma konusunda ilgi gösteren arkadaşların randevularını alıyoruz kurumlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Bedesten bölgesinde açılan stantta vatandaşların karbonmonoksit düzey ölçümleri yapılıyor. Vatandaşlara tütün mazuriyetleri hakkında bilgi veriliyor.