Kars’ta Turkovac aşısı uygulanmaya başladı

Kars’ta Korona virüs Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara Turkovac aşısı uygulanmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19 salgınına karşı en etkili silahımız olan aşılama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Tüm ülkede ve ilimizde sırası gelen vatandaşlarımız aşı uygulama merkezleri, hastaneler, aile sağlığı merkezlerinden randevu oluşturarak yada randevusuz Biontech veya Sinovac aşı tercihinde bulunup aşı yaptırabiliyorlardı. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırması ve toplumsal bağışıklanmayı en kısa sürede sağlamak. Devam etmekte olduğumuz aşı çalışmalarımıza Biontec ve Sinovac aşı çeşitlerimize , yerli aşımız olan Turkovac aşısıda eklenmiştir” denildi.

Açıklamada, “Dört hafta ara ile iki doz aşı uygulanması uygun görülmüştür. Ayrıca daha önce yaptırmış olduğu aşı dozunda Biontech veya Sinovac tercihinde bulunan vatandaşlarımız dört hafta geçmesi şartı ile Turkovac aşısını yaptırabilir. 07.02.2022 tarihinde Harakani Devlet Hastanesi’nde uygulamaya başladı. Aşı uygulaması için 09.00 - 23.30 saatleri arasında hafta içi ve hafta sonu randevu alarak aşı yaptırabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.