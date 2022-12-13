Kars’ta “Türkiye Yüzyılı” konferansı düzenlendi

Kars Kafkas Üniversitesi’nde “Türkiye Yüzyılı” Gençlik ve Üretim Stratejisi konferansı düzenlendi. Konferans üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gördü.

KAÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa TDPV Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Av. Ayşe Türkmenoğlu, GENÇKONFED Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu yaptı. Konferans daha sonra GENÇKONFED Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, sunumuyla devam etti.

Konferansa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Ayşe Türkmenoğlu, Dünya da ve özellikle Türkiye’nin bölgesinde sınırların yeniden dizayn edildiğine dikkat çekti.

Av. Ayşe Türkmenoğlu, “Dünya da ve özellikle bizim bölgemizde her 3 yılda bir yeniden sınırlar dizayn ediliyor. Yeniden bir sınır çiziliyor. Osmanlının parçalanıp, bölündüğü Anadolu topraklarına o dönemdeki gibi şuan da yine bu bölgede sınırlar çizilmek isteniyor. Türkiye küçük bir coğrafya hapsedilmek isteniyor. Bunu çok net bir şekilde canlı izliyoruz. Gerek Ege’de, gerek güneyimizde, etrafımız emperyalist güçler tarafından kuşatılmış durumda, Biz NATO’nun en büyük ülkelerinden biriyiz. En güçlü müttefik olarak güçlü ordumuz var. NATO’nun en büyük ikinci ordusuyuz. Fakat geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. NATO’nun 1’inci ordusu konumunda olan ülke yani Amerika, kendi müttefikini yani Türkiye’yi kendi askeri üsleriyle kuşatmış durumda, Türkiye’ye karşı tehlikemi söz konusu, Türkiye’yi korumak için mi? Hayır tabi ki böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Türkiye’nin zaten batı da ve kuzey batıdaki komşuları NATO üyesi ülkeler. Hepimiz biliyoruz, NATO üyesi ülkelerden birisine herhangi bir tehlikeli girişim olursa, herhangi bir askeri girişimde bulunursa NATO üyeleri hep beraber refleks gösterir. Bu ülkeyi koruyacaklar” dedi.

Türkmenoğlu, “Ama şuanda gördüğümüz şey Türkiye’nin tamamen yalnızlaştırılmayı çalışıldığı ve Türkiye’nin potansiyel bir tehlike olarak değerlendirilelim, nasıl tehlike? Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke haline geldi. Türkiye savunma sanayide artık dışa bağımlılığını yüzde 80’den fazla azalttı. Yakın bir dönemde bunu yüzde 100’e çıkaracağımıza inanıyorum. Türkiye bu sefer diyor ki ben olmadan hiçbir şey yapamazsınız benim bölgemde, bölge halklarının koruyucusuyum. Diğer ülkelerinde Türkiye’nin istikrarını, Türkiye’nin güvenliğini bozacak şekilde el atmanıza da müsaade etmeyeceğim diyor. Bu durumda Türkiye ve Türkiye’deki yönetim istenmeyen yönetim olarak ilan ediliyor. Emperyalist güçler tarafından, bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

Son olarak söz alan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Konferans soru- cevapların ardından son buldu.