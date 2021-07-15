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Kars’ta ‘Türkiye Geçilmez’ araç korteji havadan görüntülendi

Kars’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘Türkiye Geçilmez’ araç korteji düzenlendi. Yüzlerce aracın katıldığı araç korteji havadan görüntülendi.

KARS 15.07.2021, 20:08
Kars’ta ‘Türkiye Geçilmez’ araç korteji havadan görüntülendi
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Kars’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘Türkiye Geçilmez’ araç korteji düzenlendi. Yüzlerce aracın katıldığı araç korteji havadan görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında etkinlikler devam ediyor. GAMP Caddesi’nde bir araya gelen resmi ve özel araçlardan oluşan ve yüzlerce aracın katıldığı kortej, sirenler çalarak kenttin caddelerini dolaştı. Vatandaşların alkışlarla destek verdiği araç korteji Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Kars’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri devam ediyor.
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