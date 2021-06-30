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Kars’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

KARS 30.06.2021, 13:04
Kars’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay Paşaçayırı Mahallesi’nde meydana geldi. Paşaçayır’dan kent merkezine seyir halindeki 36 AAH 360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla etti. Kazada otomobilde bulunan Ç.B. ve D.E. yaralandı. Olay yerine polis 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulansa alınan yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan D.E. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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