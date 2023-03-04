Kars’ta toz taşımı uyarısı

Kars’ta yoğun olarak toz taşımı bekleniyor. Toz taşımı dolayısıyla ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu olması ve gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Meteorolojinden yapılan uyarıda, rüzgarın Güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteorolojinden yapılan uyarıda “Bölgemiz genelinde beklenen toz taşınımından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.