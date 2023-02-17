Kars’ta tatbikat alanında atışlar yapılacak

Kars’ta soğuk ve karlı ortamda atış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla atışlar yapılacak. Atışların yapılacağı tarihler arasında bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Tulpar ZMA’nın aşırı soğuk ve karlı ortamlardaki harekat/atış kabiliyetini denemek maksadıyla Şht. Asb. Kd. Üçvş. İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında 19 Şubat 2023-25 Şubat 2023 tarihleri arasında atışlar icra edilecektir” denildi.

Açıklamda, “Şehit Astsubay Üstçavuş. İlhan Hamlı (Akbaba) Atış Ve Tatbikat Alanı’na 19 Şubat-25 Şubat 2023 giriş yasağı uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.